В ТКГ согласовали открытие двух пунктов пропуска на Донбассе

В Трехсторонней контактной группе согласовали дату открытия двух контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассет – 10 ноября.

Речь идет о КПВВ "Золотое" и "Счастье", сообщается на сайте Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ 28 октября, которая проходила в формате видеоконференции.

Украинская сторона заявила, что инфраструктура обоих пунктов пропуска готова для проезда грузового транспорта. Сейчас завершается асфальтирование дороги на "Золотом", который за год трижды подвергался обстрелам.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников намерен 6 ноября посетить указанные КПВВ для завершения организационных вопросов. Он пригласил также спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау присоединиться к поездке.

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