В ТКГ согласовали детали разблокирования Россией работы КПВВ на Донбассе

На заседании гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе согласовали новые технические детали разблокирования российской стороной работы КПВВ "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.

Об этом сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook. Заседание проходило 19 ноября в режиме видеоконференции.

Сами детали разблокирования контрольных пунктов въезда и выезда не уточняются, отмечается только, что работа в этом направлении продолжается.

"Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарного подгруппы, народного депутата Украины Галины Третьяковой, и содействию координатора подгруппы Тони Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в "Золотое" и "Счастье"", – сказано в сообщении.

При этом российская сторона отказалась от заседаний политической и подгруппы по безопасности, которые предлагали провести украинская делегация, представители ОБСЕ, МИД Франции и Германии.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоится 24-25 ноября.

Facebook украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября на Донбассе в районе проведения ООС должны были восстановить работу все КПВВ, однако Россия сорвала их открытие.