В ТКГ рассказали о "сенсации" на заседании: Россия поддержала "план действий ОРДЛО" по Донбассу

На заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил о поддержке плана действий, предложенного представителями ОРДЛО.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram. Заседание политической и гуманитарной подгрупп состоялось 24 ноября в режиме видеоконференции.

По информации украинской стороны, был обсужден "План действий", предложенный главой делегации Леонидом Кравчуком.

"А вот на заседании политического подгруппы новости получили признак сенсационности. В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающими на территории, временно неподконтрольной правительству Украины", – сказано в сообщении.

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к заседанию ТКГ на общем уровне, которое состоится 25 ноября.

Также в сообщении отметили, что гуманитарная подгруппа продолжила обсуждение технических вопросов обеспечения работы КПВВ "Счастье" и "Золотое" относительно обмена взаимно удерживаемыми лицами.

"Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники", – отметили в украинской делегации.

На заседании ТКГ произошла "сенсация" Telegram украинской делегации в ТКГ

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