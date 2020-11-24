В ТКГ рассказали о "сенсации" на заседании: Россия поддержала "план действий ОРДЛО" по Донбассу
Заседание политической и гуманитарной подгрупп ТКГ состоялось 24 ноября в режиме видеоконференции
Политическая подгруппа обсудила "План действий", предложенный главой делегации Леонидом Кравчуком
Гуманитарная подгруппа продолжила обсуждение технических вопросов обеспечения работы КПВВ "Счастье" и "Золотое"
На заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил о поддержке плана действий, предложенного представителями ОРДЛО.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram. Заседание политической и гуманитарной подгрупп состоялось 24 ноября в режиме видеоконференции.
По информации украинской стороны, был обсужден "План действий", предложенный главой делегации Леонидом Кравчуком.
"А вот на заседании политического подгруппы новости получили признак сенсационности. В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающими на территории, временно неподконтрольной правительству Украины", – сказано в сообщении.
Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к заседанию ТКГ на общем уровне, которое состоится 25 ноября.
Также в сообщении отметили, что гуманитарная подгруппа продолжила обсуждение технических вопросов обеспечения работы КПВВ "Счастье" и "Золотое" относительно обмена взаимно удерживаемыми лицами.
"Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники", – отметили в украинской делегации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Леонид Кравчук заявил, что план по достижению мира на Донбассе, который украинская делегация представила в ТКГ, может стать причиной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.
Также он подтвердил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине действительно может состояться до Нового года.
Помимо этого, Кравчук рассказал, что Украина подготовила документы на обмен 11 пленных с ОРДЛО.