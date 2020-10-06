В ТКГ рассказали, что будет с должностью Фокина
Должность экс-заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе не была обязательной
Ныне на место уволенного Витольда Фокина никого не рассматривают
На место экс-заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина пока никого не рассматривают.
Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский. По его словам, такая должность фактически отменена, и в целом была необязательной.
"У него (Фокина. – Ред.) не было какой-то должности, он формально был заместителем, но пока никого не рассматривают. Эта должность не является обязательной, главе делегации не обязательно иметь заместителя, поэтому просто можно сказать, что эта должность отменена", – отметил он.
Напомним, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.
Он делал резонансные заявления о Донбассе и прежде, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.
Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что высказывания Фокина по Донбасса не транслируют официальной позиции украинской делегации в ТКГ.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса и призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием уволить Фокина.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить Фокина от переговоров по Донбассу.
Вскоре отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Фокин не виноват в договорах, которые ранее подписывала Украина, но отметил, что заявления первого премьера не оправдывают его.