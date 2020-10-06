В ТКГ рассказали, что будет с должностью Фокина

На место экс-заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина пока никого не рассматривают.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский. По его словам, такая должность фактически отменена, и в целом была необязательной.

"У него (Фокина. – Ред.) не было какой-то должности, он формально был заместителем, но пока никого не рассматривают. Эта должность не является обязательной, главе делегации не обязательно иметь заместителя, поэтому просто можно сказать, что эта должность отменена", – отметил он.

Напомним, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.

Он делал резонансные заявления о Донбассе и прежде, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что высказывания Фокина по Донбасса не транслируют официальной позиции украинской делегации в ТКГ.

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