В ТКГ призвали не отказываться от "Минска" по Донбассу, но параллельно искать альтернативу

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что в переговорах по Донбассу не стоит отказываться от Минских договоренностей, которые пока работают.

Вместе с тем нужно искать альтернативные способы для прекращения войны, сказал он в эфире канала "Украина 24". Также журналист считает, что для достижения результатов ТКГ не помешает помощь парламента.

"Альтернатива есть всегда (отсылка к словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что на сегодня альтернативы Минским договоренностям нет. – Ред). Но целесообразно ли ее сейчас искать и включать. Если мы будем правильно пользоваться "Минском", он будет эффективно работать. Искать какой-то другой механизм параллельно ему, более высокий политический уровень, подключать США, Великобританию, подписантов Будапештского меморандума, – в этом есть смысл", – отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что сегодня к "Минску" привязаны санкции, решающие много технических и бытовых вопросов, которые касаются жизнедеятельности не только оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, но и прифронтовых районов. Отказываться от какого-то инструмента без наличия другого – "глупо", убежден представитель делегации Украины для работы в ТКГ.

Также он добавил, что без помощи Верховной Рады в этих вопросах им не обойтись. Журналист напомнил о принятом в 2014 году законе об особом статусе Донбасса. По его мнению, от достаточно выгоден для Украины, поэтому менять его не стоит.

"Принятие нового закона будет означать согласование всего его текста с Россией и ОРДЛО, что нам невыгодно. С другой стороны, решение конфликта на Донбассе предполагает принятие законов о коллаборации, переходном правосудии, но это не записано в Минском комплексе мер. И здесь нужно решение украинского парламента, чтобы он четко обозначил перспективы будущего для жителей оккупированных территорий и дал понимание нам, в каком направлении двигаться", – подытожил Гармаш.

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