В ТКГ приняли за основу план Украины по Донбассу

На заседании политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе взят за основу украинский "План действий" по Донбассу.

Об этом сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook. Также удалось достичь некоторых результатов в обсуждении условий разблокирования российской стороны работы контрольных пунктов въезда и выезда.

Уточняется, что главной новостью на заседании подгруппы стало именно обсуждения "Плана действий".

"Некоторое удивление нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что, якобы, украинская делегация обещала утвердить его в парламенте. Однако после напоминания, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может давать только рекомендации, а не гарантировать принятие законодательных инициатив, беседа быстро вернулась в конструктивное русло. Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" был взят за основу", – подчеркнули в ТКГ.

Также отмечается, что российская сторона, несмотря на договоренности, отказалась пропустить жителей Луганской области в обе стороны за линию разграничения. Они объяснили это мелкими техническими деталями.

"Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарного подгруппы народного депутата Украины Третьяковой и содействию координатора подгруппы Фриша на переговорах удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ", – уточнили представители украинской делегации.

При этом из-за демарша россиян Украине не удалось добиться обсуждения двух других важных вопросов: обмена удерживаемыми лицами и розыска пропавших без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ТКГ 10 ноября в режиме видеоконференции собрались члены политической и гуманитарной подгрупп, чтобы обсудить "План действий" по Донбассу, предложенный главой украинской делегации в контактной группе Леонидом Кравчуком.

Напомним, что он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОРДЛО.