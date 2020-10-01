В ТКГ прокомментировали желание Яроша возглавить переговорную группу по Донбассу

Никаких кандидатур на место уволенного заместителя главы делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Витольда Фокина пока не рассматривается.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал член ТКГ, депутат от партии "Слуга народа" Андрей Костин, комментируя желание командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша возглавить украинскую делегацию по переговорам по Донбассу.

"Не думаю, что нынешняя группа нуждается в усилении. Можно говорить о должности спикера, и этот вопрос уже на финишной прямой. Одна из кандидатур, которая обсуждается, это Маркиян Лубкивский. Это очень важно, потому что обеспечит качественную и четкую коммуникацию между делегацией и обществом. А относительно заявления Яроша, то есть много заявлений разных людей, не могу это комментировать. Трудно что-то сказать, потому что лично я его не знаю", – заметил Костин.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ. Главной причиной послужило то, что он "отступил от справедливой оценки" временной оккупации Россией Крыма и отдельных районов Донбасса, заявив, что РФ не воюет на востоке Украины. После такого высказывания возмутился весь украинский политикум, включая главу Офиса президента Андрея Ермака, хотя именно он лоббировал его на эту должность.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне разгорелся громкий скандал вокруг бывшего первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.