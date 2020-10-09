В ТКГ ответили на размышления Кравчука о замене Фокину

Должность в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, с которой был уволен Витольд Фокин, скорее всего, будет отменена.

Как рассказал в эфире "Украина 24" представитель Донбасса в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш, должность первого заместителя главы делегации Леонида Кравчука была и раньше, ее занимал Алексей Резников.

"Специально под Фокина придумали должность второго первого заместителя. Сейчас Фокин ушел и, как правильно сказал Леонид Макарович, непонятно, под какие полномочия и функции создавалась эта должность. Я думаю, скорее всего, этой должности не будет", – сказал Гармаш.

Также он пояснил, что Маркиян Лубкивский рассматривался не на эту должность, а на должность спикера, прес-секретаря ТКГ.

"Сейчас нет необходимости в такой должности. Если нет функционала под человека, то человека искать не будут", – отметил журналист.

Кроме того, он прокомментировал идею Кравчука о создании в рамках ТКГ группы "людей с Донбасса".

"Я узнал о ней из сообщений СМИ, не знаю, что думал Леонид Макарович, озвучивая эту идею... Я не вижу смысла в такой группе, учитывая, что тот же Ермак (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, – ред.) говорил, что сама ТКГ по сути является консультативным органом. И зачем при одном консультативном органе создавать второй – мне не очень понятно", – подчеркнул Гармаш.

По его словам, кандидаты в эту группу, которых называли СМИ, могут вызвать неоднозначную реакцию.

"Это будет "коллективный Фокин", потому что многих из этих людей, которые составляли элиту Донецкого региона, можно привлечь к ответственности за то, что произошло в 2014 году. Если они сейчас появятся в ТКГ, это не будет способствовать эффективности ее работы", – считает журналист.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что должность первого заместителя председателя делегации в ТКГ ввели буквально два месяца назад, и сегодня надо проанализировать, какие полномочия и какую работу этот человек будет иметь. По его словам, на сегодня кандидатур на замену Фокину нет.

Также Кравчук предложил создать совет с участием выходцев с Донбасса, которая будет нарабатывать предложения для ТКГ.

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