В ТКГ отреагировали на продление спецстатуса Донбасса

В украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе одобрительно отозвались о продлении еще на год действия закона об особом статусе Донбасса.

Непринятие соответствующего законопроекта, считают там, могло бы привести к срыву переговоров между сторонами конфликта. Позицию представители нашей страны в ТКГ выложили в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, что 15 декабря за проект закона №4467 проголосовали 304 нардепа. Документ до 31 декабря 2021 года продлевает установление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который был введен ст. 1 соответствующего закона.

В ТКГ убеждены, что это будет способствовать мирному урегулированию ситуации в ОРДЛО в соответствии с достигнутыми политическими договоренностями.

"Предлагается поддержать принятие указанного законопроекта", – говорится в сообщении.

В украинской делегации в ТКГ напомнили, что утрата действия указанного закона может привести к обвинениям со стороны России в срыве мирного урегулирования ситуации на Донбассе и подорвать переговорный процесс, который продолжается в настоящее время.

Скриншот сообщения Telegram-канал украинской делегации в ТКГ

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