В ТКГ отреагировали на продление спецстатуса Донбасса
В украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе одобрительно отозвались о продлении еще на год действия закона об особом статусе Донбасса.
Непринятие соответствующего законопроекта, считают там, могло бы привести к срыву переговоров между сторонами конфликта. Позицию представители нашей страны в ТКГ выложили в своем официальном Telegram-канале.
Напомним, что 15 декабря за проект закона №4467 проголосовали 304 нардепов. Документ до 31 декабря 2021 года продлевает внедрение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который был установлен ст. 1 соответствующего закона.
В ТКГ убеждены, что это будет способствовать мирному урегулированию ситуации в ОРДЛО в соответствии с достигнутыми политическими договоренностями.
"Предлагается поддержать принятие указанного законопроекта", – говорится в сообщении.
В украинской делегации в ТКГ напомнили, что потеря действия указанного закона может привести к обвинениям со стороны России в срыве мирного урегулирования ситуации на Донбассе и подорвать переговорный процесс, который продолжается в настоящее время.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что Украине придется искать другие способы решения войны на Донбассе из-за действий России и украинской власти. Он даже заявил о возможном выходе из "игры в прятки" по оккупированным территориям.
Также политик озвучил, по его мнению, лучший и худший варианты развития событий в ОРДЛО.