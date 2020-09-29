В ТКГ открестились от возможного участия Тищенко в переговорах по Донбассу

Вопрос о возможном включении заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко в состав делегации Украины в ТКГ по Донбассу даже не обсуждался.

Об этом заявил первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в комментарии "Интерфакс-Украина". По его словам, Тищенко может помогать процессу достижения мира в Донбассе в рамках своей работы в парламенте.

"Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось", – сообщил Резников.

Он напомнил, что на сегодняшний день в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова, а также четыре представителя ОРДЛО от Украины. По мнению политика, этого достаточно.

Резников отметил, что Тищенко один из тех депутатов, которые беспокоятся, волнуются, интересовался, как проходит Минский процесс. "Но об участии его непосредственно в составе делегации – я такого не слышал. И, в общем-то, в этом нет необходимости, потому что все депутаты могут, работая в Верховной Раде, помогать этому процессу", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября сам Тищенко сообщил, что якобы вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.