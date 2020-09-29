В ТКГ назвали "странными" заявления Фокина о войне с Россией: официальное заявление

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе с неприятным удивлением восприняла сообщение о резонансных заявлениях Витольда Фокина по войне на Донбассе и по Крыму, сделанные в Верховной Раде.

Об этом сказано в официальном заявлении украинской делегации в ТКГ, которое подписали Леонид Кравчук, Алексей Резников и Александр Мережко. Там отметили, что Фокин, как и любой человек имеет право на собственную позицию, какой бы странной она ни казалась.

"Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах", – сказано в заявлении.

Его подписанты подчеркнули, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку она полностью совпадает с правдой о войне.

"Мы полностью осознаем, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане. Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате – Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, которое временно оккупировало часть нашей территории", – сказано в заявлении.

Также там подчеркнули, что задания, поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским перед группой переговорщиков основаны на понимании того, что Россия полностью контролирует временно оккупированные территории Украины, а следовательно имеет решающее влияние на все, что там происходит.

"Мы стремимся найти такие решения, которые позволят прийти к устойчивому миру через абсолютное и долговременное прекращение огня, освобождению всех удерживаемых лиц, проведению полной деоккупации, выводу всех незаконных вооруженных формирований и возвращению Украине контроля над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях", – отметили члены ТКГ.

Кроме того в заявлении отметили, что Фокин, делая такие резонансные высказывания, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, который высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство.

"Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку", – резюмировали члены ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин прибыл на заседание парламентского комитета по вопросам государственной власти, где заявил, что "не видит" войны между РФ и Украиной и подтвердил слова об амнистии на Донбассе.