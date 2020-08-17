В ТКГ назвали дату и участников новой "нормандской встречи"

Встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться 28 августа.

Об этом OBOZREVATEL сообщил представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

"Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа", – рассказал Гармаш

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

"Встреча политических советников – Это Ермак, Козак… Это еще интереснее мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии", –добавил он.

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