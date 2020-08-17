В ТКГ назвали дату и участников новой "нормандской встречи"

Встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться 28 августа.

Об этом OBOZREVATEL сообщил представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

"Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа", – рассказал Гармаш

По его словам, участие в этом заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

"Встреча политических советников – Это Ермак, Козак… Это еще интереснее мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии", –добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак направил письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку), в котором заявил о бессмысленности переговоров по Донбассу на уровне советников и предложил отказаться от них.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это письмо "тонкой политической игрой", с помощью которой Россия пытается усилить свои позиции, а также перехватить инициативу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что минский процесс не сможет функционировать без встреч в "нормандском формате".

Позднее у президента РФ Владимира Путина объяснились по поводу письма Козака.

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