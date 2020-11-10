В ТКГ начали обсуждение плана Кравчука по Донбассу

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) 10 ноября в режиме видеоконференции собрались члены политической и гуманитарной подгрупп.

Одной из главных тем заседания политической подгруппы стало обсуждение "Плана действий" для Донбасса, предложенного главой украинской делегации Леонидом Кравчуком, сообщается в Facebook. Также на повестке дня – еще несколько важных вопросов.

Они, в частности, касаются обеспечения передвижения граждан Украины из КПВВ, обмена взаимно удерживаемыми лицами и разработки мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций запланировано на 11 ноября.

В украинской делегации напомнили, что 10 ноября в 08.00 утра украинская сторона открыла для работы КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" в Донецкой области, а также "Станица Луганская", "Счастье", "Золотое" в Луганской.

Однако российская сторона заблокировала их работу, и граждане были вынуждены вернуться на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению журналиста, члена украинской делегации Сергея Гармаша, "План совместных шагов" для ТКГ, подготовленный Кравчуком, – "обозначает красные линии для Украины и не содержит "измены".