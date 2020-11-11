План по Донбассу и разблокирование КПВВ: что обсудили на заседании ТКГ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе поддержала предложение ОБСЕ о проведении внеочередного заседания политической подгруппы для согласования плана по Донбассу.

Об этом сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook по итогам заседания 11 ноября, которое проходило в формате видеоконференции.

Одним из основных было обсуждение "Плана действий" по Донбассу, предложенного главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

Необходимость внеочередных совещаний мотивирована тем, что до конца года осталось всего два заседания контактной группы.

"Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками. Основной аргумент – до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ", – сказано в сообщении.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал провести обмен пленными до Нового года и Рождества.

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", – подчеркнули в контактной группе.

Также обсуждалось гуманитарное направление. Украинская сторона заявила о выполнении своих обязательств и открытии 10 ноября всех КПВВ на Донбассе. Представителей России призвали до конца недели открыть со своей стороны контрольные пункты. Украинавнесла свои предложения для решения технических проблем, которые якобы не давали этого сделать.

Глава СММ ОБСЕ Яшар Чевик в свою очередь отметил, что режим прекращения огня на востоке Украины в целом сохраняется уже сто дней.

В свою очередь украинская делегация настаивала на начале разминирования 19 участков на линии разграничения, в том числе кладбищ, электросетей и объектов водоснабжения.

Кроме того, представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, чтобы они смогли беспрепятственно передвигаться вне общей очереди, а также получать пенсии, соцвыплаты и финансовые услуги.

"Мы выполняли и будем выполнять решения, принятые в "нормандском формате", и Минские договоренности. Любые попытки обвинить нас в нарушении этих договоренностей не будут иметь успеха. Выполняем и призываем делать то же российскую сторону", – подчеркнули представители Украины.

Также они отметили необходимость провести до конца года новую встречу в "нормандском формате" на высшем уровне.

Facebook украинской делегации в ТКГ.

Facebook украинской делегации в ТКГ.

Facebook украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе 10 ноября был взят за основу украинский "План действий" по Донбассу.