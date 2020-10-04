В ТКГ договорились о новых участках разведения войск и разминирования, – Ермак
В ТКГ согласовали почти 20 точек разминирования
Точно так же были согласованы четыре точки разведения войск
Кроме того, стороны договорились об открытии двух новых КПВВ
На заседаниях Трехсторонней контактной группы согласованы новые точки разминирования и разведения войск на Донбассе.
Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, согласовали почти 20 точек разминирования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных минах, которыми практически усеяна вся эта территория", – отметил он.
По словам Ермака, точно так же были согласованы четыре точки разведения войск.
"Мы видим результат подобного разведения в Станице Луганской", – напомнил глава ОП.
Кроме того, стороны договорились об открытии двух новых КПВВ на линии разграничения.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ермак заявил, что Трехсторонняя контактная группа является консультационной площадкой, а ее решения не несут политических обязательств для Украины.