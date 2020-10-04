В ТКГ договорились о новых участках разведения войск и разминирования, – Ермак

На заседаниях Трехсторонней контактной группы согласованы новые точки разминирования и разведения войск на Донбассе.

Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, согласовали почти 20 точек разминирования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных минах, которыми практически усеяна вся эта территория", – отметил он.

По словам Ермака, точно так же были согласованы четыре точки разведения войск.

"Мы видим результат подобного разведения в Станице Луганской", – напомнил глава ОП.

Кроме того, стороны договорились об открытии двух новых КПВВ на линии разграничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ермак заявил, что Трехсторонняя контактная группа является консультационной площадкой, а ее решения не несут политических обязательств для Украины.