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12 июня • обновлено в 16:57
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В Тернополе депутат захотел выслать из Украины темнокожих студентов

1.4т
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В Тернополе захотели депортировать студентов-иностранцев, которые участвовали в акции против расизма и дискриминации.

Такое заявление в Facebook сделал депутат Тернопольского облсовета от ВО "Свобода" Владимир Бобко. По его мнению, участники акции хотели спровоцировать беспорядки в городе.

Акция в Тернополе

Акция в Тернополе

Facebook\Oleksiy Stanko

"Я делаю вывод, что они или разжигают беспокойство, чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указке из-за границы и втягивают нашу страну в международный скандал. Так или иначе, я требую в полиции и СБУ установить всех лиц, причастных к акции и депортировать их за пределы Украины. На дорогу вручить пакет с сухарями и по желтому жилету каждому. На память", – написал он.

Акция в Тернополе

Акция в Тернополе

Facebook\Oleksiy Stanko

Также Бобко упомянул Роксолану, как "одну из самых известных рабынь". Также политик на основе данных из Википедии рассказал о современном рабстве в Нигерии.

"Я не знаю, чтобы в Тернополе было посольство Нигерии, или любой другого государства которое было бы причастно к рабству, у нас даже московского консульства нет, чтобы можно было напомнить о крепостном праве и колхозы, которые по сути тоже подпадают под понятие рабства и под окнами которых могли бы постоять с плакатами эти гости", – высказывался Бобко.

Отметим, что акция прошла 11 июня, когда несколько темнокожих студентов местного университета вышли на улицу с плакатами "Стоп расизму", "Мы все одинаковые", а также "Жизни черных важны" (под этим лозунгом сейчас продолжаются массовые протесты в США и некоторых европейских странах).

Акция в Тернополе

Акция в Тернополе

Facebook\Oleksiy Stanko

Акция в Тернополе

Акция в Тернополе

Facebook\Oleksiy Stanko

Владимир Бобко

Владимир Бобко

Facebook\Владимир Бобко

"Сухарей в дорогу": в Тернополе депутат захотел выслать из Украины темнокожих студентов

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хьюстоне (США) состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флодом, чья смерть после задержания вызвала волну протестов в США.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
Украина Тернополь
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