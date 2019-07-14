В Святогорске прошел Форум Оппозиционного блока "Сила Донбасса"

Событие собрало сторонников партии со всего Донбасса, народных депутатов Украины, кандидатов в депутаты ВР от Оппозиционного блока, мэров городов, руководителей промышленных предприятий, представителей органов местного самоуправления всех уровней, сообщает пресс-служба политсилы.

Основная цель Форума - вместе определить пути достижения устойчивого мира, рассмотреть положения будущей новой Конституции Украины, обсудить возможности реализации программы ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА "Новая Индустриализация" для восстановления промышленного Донбасса. Речь шла также об инфраструктурных проектах для городов Донецкой и Луганской областей.

На Форуме состоялось широкое обсуждение необходимости снятия торговой, транспортной и гуманитарной блокады Донбасса, восстановления всех социальных выплат и гражданских прав их жителей.

На Форуме выступили: лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, народный депутат Украины Евгений Мураев, народный депутат Сергей Сажко, мэры украинских городов Вадим Бойченко (Мариуполь), Вадим Лях (Славянск), Руслан Требушкин (Покровск), Роман Падун (Курахово), кандидаты в народные депутаты Александр Вишняков и Дмитрий Рева, руководители промышленных предприятий - Геннадий Суков, генеральный директор публичного акционерного общества "Новокраматорский машиностроительный завод" и Муса Магомедов, генеральный директор “Авдеевского коксохимического завода”.

Открыл Форум мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он заявил: "Сила Донбасса для нас - не пустой звук. Сила Украины измеряется через призму городов. Мы требуем передать максимальное количество полномочий на места - мы знаем, как развивать наши города. Поэтому в команде ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА объединились мэры 70 украинских городов. Развивая города, мы делаем Украину сильной и преуспевающей. Мы пишем новую историю страны , где нет места популизму и нет непрофессиональных людей".

Мэр Мариуполя призвал к восстановлению мира на Донбассе. "Мы должны остановить войну, которая уже идет 1995 дней, и восстановить инфраструктуру в регионе. 100 миллиардов долларов - цена восстановления Донбасса. 2 миллиона человек получили статус временно перемещенных лиц.

Донбасс для нас - это не место на карте, а наш родной дом. Именно поэтому мы идем профессиональной командой на выборы в ВР. Мы хотим, чтобы голос Донбасса был наконец-то услышан".

По мнению Вадима Бойченко, хозяйственные успехи городов, мэры которых входят в ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК, должны стать витриной восстановленного Донбасса. "Мы боремся за умы наших земляков европейскими парками и скверами, километрами отремонтированных дорог", - сказал городской голова Мариуполя. Кстати сказать, именно Мариуполь за военные годы смог привлечь для развития своей громады 130 миллионов евро инвестиций под льготные европейские условия кредитования. "Я верю в профессиональную команду ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, верю, что голос каждого жителя Донбасса будет звучать в Верховной Раде", - завершил свое выступление Вадим Бойченко.

Сходная тональность звучала и в выступлении мэров других городов. Так мэр Славянска Вадим Лях уверен в том, что совместными усилиями команда ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА сможет реализовать инфраструктурные проекты во всем регионе и вернуть Донбассу былую славу динамично развивающегося передового промышленного региона: "Наша команда профессиональных управленцев сможет сделать нашу страну успешной".

По словам мэра Покровска Руслана Требушкина, для него большая честь быть в команде людей, которые не на словах, а на деле показывают, что они умеют работать для развития Украины. "Наша задача сделать Донбасс инновационным. Это невозможно без полной и глубокой децентрализации. Будут сильные регионы- будет сильное государство", - уверен Руслан Требушкин.

Мэр Курахово Роман Падун вспомнил события начала войны, когда его город принял 11 тысяч переселенцев. Разместить и оказать заботу об этих людях удалось за средства, изысканные в местном бюджете при полном бездействии киевских властей. Сегодня город изыскивает возможности для реконструкция городского хозяйства - восстановления тротуаров, изношенного жилого фонда, ремонтов в школах и детских садах.

По мнению Романа Падуна, налоги должны оставаться на местах. "Как ими распорядиться, мы, мэры и наши громады, знаем", - заявил мэр Курахово.

Народный депутат Украины Сергей Сажко с горечью констатировал: "То, что в стране происходило пять лет, убивало нашу экономику. Нам нужно сшить разбитые души. Если, вместе с ОППОЗИЦИОННЫМ БЛОКОМ, мы не начнем новый этап в развитии страны, нас ничего не ждет".

Кандидат в народные депутаты Украины Александр Вишняков говорил о том, что он представляет интересы жителей Зайцево, которые шестой год живут под обстрелами. "Этим людям нужен мир и работа. А региону нужны программы реинтеграции с привлечением иностранных партнеров", - сказал Александр Вишняков.

Генеральный директор публичного акционерного общества "Новокраматорский машиностроительный завод" Геннадий Суков заявил: "За 5 лет нынешней власти в два раза упал ВВП, более чем на 40 процентов упали доходы населения, 70 процентов украинцев живут за чертой бедности , уничтожены целые отрасли промышленности. Мы, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК, идем в парламент, чтобы кардинально изменить эту ситуацию".

Очень эмоционально прозвучало выступление Мусы Магомедова, генерального директора публичного акционерного общества “Авдеевский коксохимический завод”. Именно под его руководством завод продолжал работать все пять военных лет, очень часто под обстрелами - они происходили за это время 320 раз. "Мы верим в будущее и именно поэтому, не смотря на войну, и завод, и город живут и развиваются. Мы вкладываем в инфраструктуру, в социальные объекты. И люди возвращаются. В самые тяжелые времена в Авдеевка оставалось всего 7 тысяч населения, сейчас - 21 тысяча. Я осознанно принял решение баллотироваться в ВР, я уверен, с нашей командой мы сможем возродить страну", - заявил Муса Магомедов.

Итоги Форума подвел лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Евгений Мураев: "Наша программа подкреплена 1575 законопроектами и я ее называю "новой формулой страны". Донбасс - огромный регион, здесь 15 процентов населения страны и сосредоточено до 25 процентов промышленного потенциала. Не может быть успешной Украины без успешного Донбасса. И Донбасс должен стать зоной приоритетного инвестиционного развития. Вместе с командой ОППОЗИЦИОННОГО блока мы "починим" нашу страну, восстановим мир и вернем людям достойную жизнь".

В ходе Форума ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, прошедшего в Святогорске, была разработана Дорожная карта "Сила Донбасса". Документ содержит решение мэров городов Донбасса, представителей бизнеса и политиков, относительно дальнейшей судьбы Донецкого региона Украины.

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