В "Свободе" разгорелся скандал: депутат вышел из партии, заявив о шантаже и запретах

Секретарь Черкасского городского совета, депутат Ярослав Нищик написал заявление о выходе из партии ВО "Свобода" и объяснил причину своего решения.

По его словам, глава партии Олег Тягнибок сделал из него "негодяя", руководство политической силы запрещало голосовать по собственному желанию, также присутствовал шантаж. Об этом Нищик написал на своей странице в Facebook.

"Я видел, как партия прощалась с десятками, если не сотнями "негодяев". По крайней мере так называла партийная верхушка людей, которые уходили, потому что им не нравились поступки некоторых партийцев на многочисленных встречах. Зато я видел, как в партии оставались настоящие негодяи. И у меня не хватило духу хотя бы раз обратить на это внимание публично. Пока это не задело меня лично.

Олег Тягнибок и Ярослав Нищик

Вчера я стал таким же "негодяем". Так считает председатель партии, которой я подарил 8 лет своей жизни. Негодяем я стал не потому, что украл, солгал, убежал, а потому, что написал заявление на увольнение, не предупредив партийное руководство, и не дал шанса в очередной раз пошантажировать "партнеров", – рассказал Нищик.

Депутат перечислил причины, почему решил выйти из партии:

"культ личности" руководителя областной организации Юрия Ботнара.

Двухмесячная задержка зарплаты троллейбусников из-за позиции того же Ботнара.

Запрет голосовать за льготу "Амбросхабу".

"Непонятные" решения партии, такие как открытки юбилярам, ​​объединения спортивных школ.

Шантаж Артура Савина для возведения личных счетов и т.п.

Нищик отметил, что ему стыдно за все эти вещи, и за то, что он делал "по партийному поручению".

"Я выхожу из партии ВО "Свобода". Не сделал этого сразу, потому что все летал в розовых облаках, что хоть своим демаршем обращу внимание руководства партии на проблемы областного центра. Оказалось, председатель партии обо всем знает. И его все устраивает", – заявил депутат.

Facebook Ярослава Нищика Скриншот

Facebook Ярослава Нищика Скриншот

Facebook Ярослава Нищика Скриншот

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