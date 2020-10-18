В Сумах вся семья баллотируется в депутаты, но от разных партий. Фото

Мирослав Семенюк Политика 17:17, 18.10.2020 Обновлено: 17:19, 18.10.2020

В Сумской городской и областной советы баллотируется семья Галаевых, однако от различных политических партий.

Как написал в Facebook журналист Денис Казанский, отец семейства Галаев Магомед-Шарип Джамалович является кандидатом в депутаты Сумского облсовета от партии "Батьківщина".

В то же время, его старший сын Галаев Рустам Магомед-Шарипович баллотируется в горсовет Сум, но уже от партии "Слуга народа".

А младший сын Галаев Расул Магомед-Шарипович идет в депутаты городского совета от партии "Европейская Солидарность".

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Скрин Facebook
Скрин Facebook
Скрин Facebook

Пользователи в комментариях посмеялись с ситуации.

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Известно, что Магомед-Шарип Галаев уроженец Чечено-Ингушетии. В Сумах работал в должности директора рынка, депутат Сумского облсовета нескольких созывов.

Как писал OBOZREVATEL, герой мема о степлере Руслан Фармус баллотируется на местных выборах на Прикарпатье.

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