Главная Новости
26 марта • обновлено в 19:44
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Борис Филатов
Борис Филатов
Мэр Днепра Все статьи автора

В стране нет денег и вирус напал? Испейте чашу сию до дна

8.1т

Вначале вы унижаете мэров и региональных лидеров, обзываете их "феодальными баронами" и "удельными князьками", ворами и казнокрадами, вытираете ноги о местное самоуправление и грабите его.

Потом вы пугаете всех досрочными выборами, то на октябрь, то на весну, то в областных центрах, то в отдельных неугодных городах.

Затем вы пытаетесь лишить киевлян права избирать себе мэра и пихаете на место Кличко своих невзлетающих зелёных попугаев.

Пытаетесь в турборежиме перекроить Конституцию, ругаетесь с западными партнерами, получаете по башке от послов G7 за попытки идиотской административно-территориальной реформы и узурпации власти, портите отношения с донорами.

По итогу, меньше чем за год, вы про@бываете все, вся и везде и...пытаетесь отменить местные выборы через отказ финансировать их проведение, патамушо, мать вашу, у нас в стране денег нет и вирус напал!!!

...

Нет уж, будьте мужчинами, позорники.

Испейте чашу сию до дна.

...

Выборы людям верните.

Хай выбирают себе мэров с депутатами.

Сразимся в честной борьбе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Борис Филатов Борис Филатов
Источник
Источник: Facebook Бориса Филатова
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
4
7
Смешно
46
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Аминь..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
россия1 москва1
россия1 москва1
вешатель решил попиариться?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Qurd Boz
Qurd Boz
Испейте и подавитесь ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги