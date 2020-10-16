В стране армагеддон, а внимание украинцев переключают на потешные опросы, – Тимошенко

Опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, является PR-акцией, которая отвлекает людей от реальных проблем в стране.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 16 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тимошенко сообщила, что только что вернулась из поездки по регионам страны.

"Больницы забиты людьми, которые не могут получить медицинскую помощь из-за COVID-19. Больницы без лекарств, люди без тестов, экономика летит просто в прорву", – рассказала она.

По мнению лидера "Батьківщини", в стране происходит "армагеддон" в финансовой, экономической, бюджетной и социальной сферах. Также она напомнила, что Украина занимает 12-е место в мире по смертности от COVID-19.

"И когда берут эти "потешные" опросы и переключают внимание с реального управления страной, с реальных кризисов, которые надо немедленно останавливать, на пиар-акции, просто больно", – сказала Тимошенко.

Также она добавила, что Конституцией Украины предусмотрено право президента по народной инициативе объявить референдум, чтобы узнать мнение людей.

Как писал OBOZREVATEL:

13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

Вопросы Зеленского