В стране армагеддон, а внимание украинцев переключают на потешные опросы, – Тимошенко

Борис Бондарь Политика 23:22, 16.10.2020 Обновлено: 00:13, 17.10.2020

Опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, является PR-акцией, которая отвлекает людей от реальных проблем в стране.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 16 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тимошенко сообщила, что только что вернулась из поездки по регионам страны.

"Больницы забиты людьми, которые не могут получить медицинскую помощь из-за COVID-19. Больницы без лекарств, люди без тестов, экономика летит просто в прорву", – рассказала она.

По мнению лидера "Батьківщини", в стране происходит "армагеддон" в финансовой, экономической, бюджетной и социальной сферах. Также она напомнила, что Украина занимает 12-е место в мире по смертности от COVID-19.

"И когда берут эти "потешные" опросы и переключают внимание с реального управления страной, с реальных кризисов, которые надо немедленно останавливать, на пиар-акции, просто больно", – сказала Тимошенко.

Также она добавила, что Конституцией Украины предусмотрено право президента по народной инициативе объявить референдум, чтобы узнать мнение людей.

Как писал OBOZREVATEL:

Вопросы Зеленского

  • В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского

Нардеп Тищенко заразился коронавирусом

У нас "бумажная армия", с бригады можно вывести до 150 человек, – Арахамия

В больнице на Харьковщине люди с пневмонией лежат в коридорах: появилось фото

Жена Порошенко рассказала о самочувствии пятого президента после COVID-19