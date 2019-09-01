"В стельку – не наш план": Зеленский раскрыл свое отношение к алкоголю

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение первых 100 дней своего правления были моменты, когда он напивался, но держался на ногах.

Соответствующее интервью он дал актеру Станиславу Боклану, с которым он снимался в "Слуге народа" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Было (напивался за первые 100 дней на посту президента. – Ред. ). Но я на ногах, я предупреждаю. Я никогда, "стелька" – это не наш план", – признался Зеленский.

Зеленский признался, что напивался

Он рассказал, что самым сложным моментом за это время было, когда погибли четверо военнослужащих, а также переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Тем не менее, у него были и счастливые дни на этой должности.

"У меня есть только счастливые вечера – я возвращаюсь домой и вижу детей. Знаю, ради чего были такие изменения, ради чего работаем", – добавил Зеленский.

Лидер государства также рассказал, что его очень порадовали результаты парламентских выборов. А на вопрос, хочется ли ему послать все на *иг он ответил: "Нет, не хочется. Такое доверие людей, я серьезный человек". Также Зеленский рассказал, пошел ли бы он еще раз в президенты, если вернуть время вспять.

"Да. Есть большой шанс, нельзя было не воспользоваться такой возможностью – у тебя есть большой шанс помочь людям реально. Я в это верю, я чувствую, что у нас получится. Кто я – я больше не актер", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью Боклану Зеленский рассказал, о чем разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

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