В статье Путина о Второй мировой войне нашли неприкрытую угрозу Европе

Статья президента России Владимира Путина к годовщине победы во Второй мировой войне является чрезвычайно опасной.

Об этом в программе Tagesschau на телеканале ARD заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. По его мнению – это неприкрытая угроза российского лидера всей Европе.

"Он не только в Украине готов "передвигать" границы с помощью силы, если Запад не выполнит его циничное требование и не признает зону влияния Москвы. Принятие нашими западными партнерами под путинским шантажом именно такого решения стало бы фатальным", – сказал он.

Со своей стороны сопредседатель немецко-украинской комиссии историков Мартин Шульце Вессель отметил, что попытки Владимира Путина указывать историкам на то, как они должны подходить к истории Второй мировой войны, опасны. По его словам, статья главы РФ написана "как советский учебник по истории".

"При нормальных обстоятельствах историю рассматривают как дискурс без вмешательства власти. Когда сейчас президент берется за перо и даже рассылает свою статью заведующим кафедр истории в Германии с просьбой использовать его текст еще и в преподавании, то это должно настораживать", – сказал он.

Историк отметил, что в своей статье Путин не придерживался научных критериев. Например, пакт Молотова-Риббентропа, который привел к разделению Европы между СССР и нацистской Германией, он трактует как "вполне нормальный инструмент дипломатии 1930-х годов".

Статья Путина написана "как советский учебник по истории", – Мартин Шульце Вессель

"Вместе с тем этот акт агрессии нельзя сравнивать ни с одним другим историческим процессом 1930-х годов", – напомнил Шульце Вессель.

Он отметил, что глава РФ сознательно лишает историю контекста, когда обвиняет Польшу в участии в разделении Чехословакии, что делает текст его книги "опасным и сомнительным".

В то же время немецкий историк подчеркнул, что "в отношении Украины путинская фальсификация истории является самой дерзкой".

"Путин, как и советская историческая пропаганда, приписывает Украине коллаборационизм и присваивает героическое сопротивление и победу над нацистской Германией. Но победа и коллаборационизм были и с российской, и с украинской стороны... Украина была под гораздо более жесткой оккупацией со стороны вермахта по сравнению с Россией, следовательно, Украина и значительно больше пострадала", – заметил Шульце Вессель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Путин опубликовал статью к годовщине победы, которую назвал "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней он изложил свое видение фактов времен Второй мировой войны, ее причин, роли отдельных лиц и т. д.

Впрочем, этот текст вызвал много вопросов. Так, российский историк Андрей Зубов назвал это работой "историка-любителя" и пришел к выводу, что советская история изменила сознание Путина.