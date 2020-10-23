В США заявили, что Украина не готова стать членом НАТО

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, а Украине еще нужно время.

О евроатлантических перспективах двух стран Ходжес рассказал в рамках участия в Киевском форуме по безопасности-2020. Его трансляция проходила в Youtube.

"Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени", – сказал Ходжес.

При этом он высказал уверенность, что Украина присоединится к Альянсу, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш".

По словам генерала, Украине нужно пройти "еще немного пути" и продолжить прилагать усилия для дальнейшей интеграции с НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО объявил о расширении научного сотрудничества с Украиной в рамках статуса страны как партнера с расширенными возможностями с июня 2020 года.