В США всплыли сенсационные документы по делу Трампа: кто замешан

Государственный департамент США опубликовал около 100 страниц документов, которые касаются отношений Белого дома с Украиной.

Согласно обнародованной информации, что личный юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и госсекретарь Майк Помпео могли обсуждать кампанию по дискредитации посла США в Киеве Мари Йованович, передает ВВС.

Соответствующие документы затребовала общественная организация American Oversight в соответствии с законом о свободе на информацию. Суд поддержал это требование и теперь ожидается публикация еще одной партии.

Уточняется, что Помпео дважды говорил с Джулиани по телефону 27 и 29 марта. Как заявил исполнительный директор организации American Oversight Остин Эверс, в ходе этих разговоров обсуждалась кампания по дискредитации посла США в Киеве Мари Йованович, которая была освобождена от обязанностей посла в мае этого года.

Документы содержат также резюме разговора, состоявшегося 23 января 2019 года между Джулиани и бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. На встрече присутствовали двое предпринимателей украинского происхождения – Лев Парнас и Игорь Фруман. Оба были арестованы в октябре в рамках дела по обвинению их в даче ложных показаний, фальсификации документов и преступном сговоре.

Парнас и Фруман играли ведущую роль в попытках Джулиани добиться расследования связей бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера с украинской нефтяной компанией "Бурисма".

Уточняется, что Шокин утверждал в ходе встречи, будто был снят со своего поста по настоянию Байдена.

Во втором документе представили резюме разговора с Юрием Луценко, который занимал должность генерального прокурора Украины до конца августа 2019 года. При этом присутствовали Джулиани, Парнас и Фруман. В документе приводятся слова Луценко о том, что Хантер Байден получал выплаты от украинской компании "Бурисма".

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