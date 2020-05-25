В США спрогнозировали наступление на Украину из-за нехватки воды в Крыму

В условиях острой нехватки пресной воды в аннексированном Крыму Россия может попытаться своими силами прорвать водную блокаду полуострова.

Такое мнение высказали аналитики американского центра The Jamestown Foundation, сообщается на сайте организации. Они считают, что Москва может оправдать свою агрессию стремлением предотвратить экологическую катастрофу в Крыму.

Из-за нехватки воды в Крыму Россия может начать новую агрессию против Украины censor.net.ua

Аналитики также подчеркнули, что сыграть на руку РФ может тот факт, что мир отвлекся на пандемию COVID-19.

"В регионе запасы питьевой воды сократились на 60%. Запасы этого важнейшего природного ресурса будут полностью исчерпаны где-то в июле или августе. Ситуация создает серьезный кризис общественного здравоохранения в Крыму и может подтолкнуть Москву начать новую военную акцию против Украины", – сказано в их докладе.

Как сообщал OBOZREVATEL, аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: где-то не хватает 30%, а где-то – даже двух третей.