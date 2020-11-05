В США сенатором выбрали бывшего астронавта

Бывший астронавт NASA Марк Келли выиграл выборы в сенат США в Аризоне.

Об этом 4 ноября сообщило издание Space News. Он баллотировался от Демократической партии.

Согласно результатам, опубликованным госсекретарем Аризоны, Келли обошел действующего сенатора-республиканца Марту МакСэлли с отрывом от 52,6% до 47,4%, говорится в сообщении.

Во время кампании Келли не обсуждал вопросы космической политики, однако подчеркивал свой опыт в качестве астронавта, а также пилота ВМС США. Он даже сравнил предвыборную кампанию с подготовкой к полету шаттла.

"Эта миссия не заканчивается, когда подсчитывается последний голос. Это только начало. Когда я работал в NASA, мы два года готовились к полету космического корабля", – сказал он.

Келли станет еще одним членом целой плеяды экс-астронавтов, продолживших службу в Конгрессе.

К примеру, первый американец, совершивший полет на орбите Земли, Джон Гленн почти четверть века представлял Огайо в сенате.

Харрисон Шмитт, побывавший на Луне во время миссии "Аполлон-17", был избран в сенат от штата Нью-Мексико в 1976 году, но проиграл свою заявку на переизбрание в 1982 году.

Джек Свигерт, летавший с миссией "Аполлон-13", избирался в Палату представителей из Колорадо в 1982 году, но умер от рака перед вступлением в должность.

Билл Нельсон, выполнявший последнюю миссию шаттла перед аварией Challenger в 1986 году в качестве специалиста по полезной нагрузке, будучи членом Палаты представителей, позже выиграл три срока в сенате от Флориды.

Джейк Гарн летал на шаттле в 1985 году в качестве специалиста по полезной нагрузке, будучи сенатором от Юты.

Бывший астронавт Келли с 2001 по 2011 год участвовал в четырех полетах шаттла. После этого ушел из NASA. Женат на Габриэль Гиффордс, экс-конгрессвумен и главе космического подкомитета Палаты представителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в США конгрессвумен впервые станет украинка – уроженка Черниговской области Виктория Спартц.