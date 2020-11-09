В США призвали Трампа немедленно начать процесс передачи власти Байдену

Переходный консультативный совет США призвали Дональда Трампа готовиться к передаче власти Джо Байдену, победившему на президентских выборах.

Об этом сообщается на сайте организации. В заявлении говорится, что Байден и новоизбранный вице-президент Камала Харрис заблаговременно начали планировать передачу власти.

В совете не исключили правовых споров, требующих рассмотрения, однако результаты выборов назвали "достаточно очевидными", чтобы переходный процесс начался.

"Теперь начинается настоящий вызов. Мы убедительно призываем администрацию Трампа немедленно начать переходный процесс после выборов... Это была упорная кампания, но в истории есть много примеров президентов, которые после таких кампаний любезно помогали своим преемникам", – говорится в обращении. В Переходном совете отметили, что сразу после инаугурации Байден должен будет создать новое правительство и подготовить бюджет в размере $4,7 трлн.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь оглашения официальных результатов.