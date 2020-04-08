Три бывших американских посла в Украине – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – заявили о новой возможности вернуть аннексированный Крым и закончить войну на Донбассе путем давления на Россию.

Своими мыслями они поделились в публикации NPR. По утверждению авторов обращения, шанс прекратить конфликт и вернуть полуостров дает пандемия COVID-19.

"Хотя годы дипломатии с целью положить конец украинской войне зашли в тупик, сейчас сильный толчок со стороны Соединенных Штатов может выйти из этого тупика. Кризис коронавируса может дать Кремлю обоснование для согласия", – отметили бывшие послы.

В США придумали, как заставить Путина вернуть Крым и уйти из Донбасса

Дипломаты предложили свой сценарий и по Донбассу: "В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отменить санкции, наложенные на Россию".

"Если бы Путин был готов уйти из Крыма, другие санкции, введенные против этой незаконной аннексии, также могли бы быть отменены. Но основные наказания направлены против агрессии Москвы на Донбассе, и Запад может отменить их, сохраняя санкции против Москвы за захват Крым", – добавили дипломаты.

"Кремлевская агрессия должна быть прекращена. Все страны должны сейчас сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, а не на соседях!" – резюмировали в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдепе США заявили, что Штаты будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Россия не откажется от него.

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