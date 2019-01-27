В США заговорили о военной операции в Черном море: к чему готовиться

В Сенате США призвали президента Дональда Трампа оказать Украине военную поддержку. Речь идет как о технической помощи и выделении финансирования на оборонные проекты, так и об организации военных операций в Черном море для обеспечения безопасности кораблей.

Если резолюция будет принята, то, возможно, уже в 2019 году США усилят поддержку Украине. Что это значит — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В США призвали выделить Украине военную помощь, а также обеспечить безопасность кораблей в Черном море. С такой инициативой выступили почти 70 сенаторов, как республиканцев, так и демократов;

Документ может быть принят в ближайшие месяцы;

Эксперты уверяют, что воевать за Украину никто не будет, но помочь деньгами и техникой США готовы.

Что предлагают в Сенате?

На странице в Facebook посольства США в Украине было опубликовано сообщение о том, что почти 70 сенаторов призвали президента Дональда Трампа воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины.

Они требуют от Пентагона и Госдепартамента оказать поддержку Киеву. Речь идет прежде всего о безопасности в Черном и Азовском морях.

"Сенат призывает президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судов Керченским проливом и Азовским морем", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание они уделяют и "Северному потоку-22. В документе сказано, что “проект угрожает энергетической безопасности Европы”.

Что это означает?

Оценивать заявление США нужно в контексте последовательной политики по поддержке Украины. Американское правительство изначально всячески помогает украинской власти противостоять агрессивной политики РФ. Почему? Все дело в глобальной политике стран. Последние годы мы наблюдаем конфронтацию в Сирии, Афганистане и даже в Венесуэле.

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты уверены, предложение американских сенаторов — хороший знак для Украины, но переоценивать его не стоит. Основные выводы из резолюции таковы:

США не забыли об Украине и готовы выделять деньги на безопасность. В американском бюджете уже заложено 250 миллионов долларов на военную технику нашей стране, разведку и нелетальное оружие. Эта же резолюция, помимо заявленной помощи, фокусирует внимание на слабом месте Украине — безопасности на Черном и Азовском морях;

Дональд Трамп

“То, что будет усилена военная поддержка — однозначно. Сейчас, правда, многое зависит и от позиции Трампа. В резолюции есть важный момент — обеспечение безопасности прохождения кораблей в Черном море и Керченском проливе. Это может быть опасно, ведь в таком случае Россия будет расценивать шаг как провокационные действия. Поэтому многое зависит от действий НАТО и США, но, судя по всему, они настроены решительно”, — подчеркнул OBOZREVATEL международник Андрей Бузаров.

Его коллега Юлия Осмоловская считает, что физически кораблям НАТО будет сложно находится в Черном море постоянно. Во-первых, контроль за передвижением кораблей осуществляет Турция. Во-вторых, иностранные суда не должны перебывать в акватории больше 21 дня.

"Политический вес этой резолюции достаточно большой. США декларируют свою приверженность принципам и выбранной линии. Прикладной же вес — минимальный", — отметила Осмоловская.

При этом воевать за Украину с Россией никто не будет. Несмотря на агрессию РФ как на Донбассе, так и в Азовском море, ни НАТО, ни США не готовы вступать в конфликт с ядерной страной;

Азовское море

“Рассчитывать, что США вступят в войну с Россией для защиты территорий Украины при нынешнем президентстве Трампа не серьезно и не реально. Будет техническая, финансовая помощь, советники какие-то останутся. Все структуры будут оказывать помощь, но военного вмешательства ожидать не стоит”, — уверен международник Василий Лаптийчук.

В тексте упоминается угроза строительства “Северного потока-2”. Это важно, так как США одна из немногих стран, которая реально противодействует строительству газовой трубы из России в Европу. Правда, это отнюдь не значит, что проект будет заморожен.

Смотрите видео по теме:

"Для Штатов строительство не выгодно, ведь их задача — перекрыть доминирующую позицию России на европейском рынке энергоресурсов. Но США не могут со своим сжиженным газом конкурировать даже в объемах, не говоря уже о цене. Возможности приема такого газа минимальны и быстро не увеличиваются, многие эксперты дают не больше 1-2% роста", — считает Юлия Осмоловская.

Еще одно важное заявление в нынешнем проекте резолюции касается и возможного ограничения въезда российских торговых судов в порты стран ЕС. Ранее с таким призывом выступили в Европарламенте. Правда, решение может быть принято, лишь если ситуация на Азовском море ухудшится.

Это отнюдь не первые инициативы в поддержку Украины. На повестке дня у американских политиков есть и другие важные вопросы:

Строительство Северного потока-2

Усиление санкций против России. Введение так называемых адских ограничений. Речь идет как о дипломатической войне, так и о реальных экономических мерах — запрет на экспорт технологий, санкции в нефтесфере.

Передача вооружения, в том числе и военных кораблей. Ранее разговоры ходили об “Оливер Хазард Перри”, а также закупке комплексов Javelin.

Правда, сейчас в США достаточно и внутренних проблем. OBOZREVATEL уже писал про "шатдаун" и временную приостановку работы всех госучреждений. Причина — Дональд Трамп и демократы не могут согласовать стоимость проекта строительства стены на границе с Мексикой.

Вероятно, эта тема будет основной в ближайшее время. После ее решения, американский политикум вновь вернется к внешнеполитической повестке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!