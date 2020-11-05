В США конгрессвумен впервые станет украинка
Виктория Спартц родилась 1 октября 1978 года
Место рождения – город Носовка Черниговской области
Политик опередила свою ближайшую соперницу демократку Кристину Хейл на 6%
Украинка Виктория Спартц впервые в истории США станет конгресвумен Палаты представителей США от 5 округа штата Индиана.
Согласно подчету голосов на выборах в США, за нее проголосовало 187 тыс. избирателей, однако цифра не окончательная, поскольку на 4 ноября подсчитано 89% протоколов, пишет Uapost.us.
Сенатор Конгресса штата Индиана от города Ноблсвилл, округ Гамильтон, в 2017-м она заменила на этом посту 72-летнего сенатора Люка Кенли, ушедшего на пенсию.
Тогда Спартц победила шестерых других кандидатов, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавшего с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз – президента Совета города Ноблсвилл, чью кандидатуру поддерживал Кенли.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл выборы в Висконсине, что принесло ему 10 голосов коллегии выборщиков. Он победил с 49,6%, у Трампа – 49%.