В США конгрессвумен впервые станет украинка

Украинка Виктория Спартц впервые в истории США станет конгресвумен Палаты представителей США от 5 округа штата Индиана.

Согласно подчету голосов на выборах в США, за нее проголосовало 187 тыс. избирателей, однако цифра не окончательная, поскольку на 4 ноября подсчитано 89% протоколов, пишет Uapost.us.

Сенатор Конгресса штата Индиана от города Ноблсвилл, округ Гамильтон, в 2017-м она заменила на этом посту 72-летнего сенатора Люка Кенли, ушедшего на пенсию.

Тогда Спартц победила шестерых других кандидатов, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавшего с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз – президента Совета города Ноблсвилл, чью кандидатуру поддерживал Кенли.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл выборы в Висконсине, что принесло ему 10 голосов коллегии выборщиков. Он победил с 49,6%, у Трампа – 49%.