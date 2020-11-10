В США и Канаде пожелали выздоровления больному COVID-19 Зеленскому

Марина Лисничук Политика 11:05, 10.11.2020 Обновлено: 11:07, 10.11.2020

Американские и европейские политики присоединились к пожеланиям здоровья президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его заболевания COVID-19.

Среди них Совет национальной безопасности США, премьер-министр Канады и датский посол. Комментарии они разместили в Twitter.

"Жаль слышать, президент Зеленский, но я рад, что вы хорошо себя чувствуете. Канадцы с вами, и надеемся на ваше скорейшее выздоровление",написал канадский премьер Джастин Трюдо.

Слова поддержки Зеленскому от Джастина Трюдо
Twitter Justin Trudeau

Пожелал украинскому лидеру быстрее преодолеть болезнь и советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.

"Соединенные Штаты желают президенту Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом",заверил он.

Комментарий от Совета по национальной безопасности США
Twitter NSC

Так же поддержал Зеленского и посол Королевства Дании в Украине Олег Эгберг Миккельсен.

"Наилучшие пожелания скорейшего выздоровления от Дании в это трудное время",отметил он.

Миккельсен пожелал Зеленскому выздоровления
Twitter Ole Egberg Mikkelsen

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Украинец из Уханя рассказал, что всем китайцам сделали неизвестные прививки

У Ермака подтвердился коронавирус

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

В Армении сбит российский вертолет: Азербайджан признал вину. Фото и видео

Одна медсестра на 60 человек: в сети показали фото с COVID-19 больницы в Харькове