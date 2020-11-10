В США и Канаде пожелали выздоровления больному COVID-19 Зеленскому
Американские и европейские политики присоединились к пожеланиям здоровья президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его заболевания COVID-19.
Среди них Совет национальной безопасности США, премьер-министр Канады и датский посол. Комментарии они разместили в Twitter.
"Жаль слышать, президент Зеленский, но я рад, что вы хорошо себя чувствуете. Канадцы с вами, и надеемся на ваше скорейшее выздоровление", – написал канадский премьер Джастин Трюдо.
Пожелал украинскому лидеру быстрее преодолеть болезнь и советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.
"Соединенные Штаты желают президенту Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом", – заверил он.
Так же поддержал Зеленского и посол Королевства Дании в Украине Олег Эгберг Миккельсен.
"Наилучшие пожелания скорейшего выздоровления от Дании в это трудное время", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат. Кроме него, заразился и глава ОП Андрей Ермак.
Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о состоянии больного COVID-19 Зеленского.