В США и Канаде пожелали выздоровления больному COVID-19 Зеленскому

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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  • О коронавирусе у президента стало известно 9 ноября

  • Слова поддержки ему в борьбе с болезнью выразил премьер Канады

  • К нему присоединился и представитель Совета нацбезопасности Штатов

Зеленский заболел коронавирусом

Американские и европейские политики присоединились к пожеланиям здоровья президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его заболевания COVID-19.

Среди них Совет национальной безопасности США, премьер-министр Канады и датский посол. Комментарии они разместили в Twitter.

"Жаль слышать, президент Зеленский, но я рад, что вы хорошо себя чувствуете. Канадцы с вами, и надеемся на ваше скорейшее выздоровление",написал канадский премьер Джастин Трюдо.

Слова поддержки Зеленскому от Джастина Трюдо

Пожелал украинскому лидеру быстрее преодолеть болезнь и советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.

"Соединенные Штаты желают президенту Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом",заверил он.

Комментарий от Совета по национальной безопасности США

Так же поддержал Зеленского и посол Королевства Дании в Украине Олег Эгберг Миккельсен.

"Наилучшие пожелания скорейшего выздоровления от Дании в это трудное время",отметил он.

Миккельсен пожелал Зеленскому выздоровления

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