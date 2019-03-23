В США и ЕС открыли дела против окружения Порошенко — СМИ

В Евросоюзе начали расследования в отношении сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря и первого заместителя главы БПП Игоря Кононенко.

Дела были начаты в связи с подозрениями по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и сокрытию владения компаниями на территории ЕС. Об этом заявил журналист Александр Дубинский в своем блоге на YouTube.

В свою очередь "Зеркало тижня" со ссылкой на собственные источники также пишет, что в США открыт ряд уголовных дел в отношении злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента Украины Петра Порошенко.

В штабе президента отреагировали на заявление издания, утверждая, что "сообщение об уголовных делах является классической предвыборной "чернухой", передает "УП".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Украине разгорелся скандал из-за слов генпрокурора Юрия Луценко о том, что посол США в Киеве Мари Йованович якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

В свою очередь президент Петр Порошенко выразил поддержку послу США, выразив глубокую благодарность ее государству.

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