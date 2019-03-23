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В США и ЕС открыли дела против окружения Порошенко — СМИ

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В Евросоюзе начали расследования в отношении сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря и первого заместителя главы БПП Игоря Кононенко.

Дела были начаты в связи с подозрениями по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и сокрытию владения компаниями на территории ЕС. Об этом заявил журналист Александр Дубинский в своем блоге на YouTube.

В свою очередь "Зеркало тижня" со ссылкой на собственные источники также пишет, что в США открыт ряд уголовных дел в отношении злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента Украины Петра Порошенко.

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В штабе президента отреагировали на заявление издания, утверждая, что "сообщение об уголовных делах является классической предвыборной "чернухой", передает "УП".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Украине разгорелся скандал из-за слов генпрокурора Юрия Луценко о том, что посол США в Киеве Мари Йованович якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

В свою очередь президент Петр Порошенко выразил поддержку послу США, выразив глубокую благодарность ее государству.

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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
До чего уже докатились тимошенко и гриценко. Врут не стесняясь.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Тю...., а шо так? Какое неуважение к независимости Украины и вмешивание в ее внутренние дела....
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А ваш алкаш прокурор не видит?
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Чан Джеки
Чан Джеки
40 tetigistus, РОБЯТЫ ВЫ ЧЕ У МЕНЕ УВИДЕЛИ ОБОРМОТЫ ВЫ НА СЕБЯ ТО СМОТРИТЕ.А МЫ САМИ С УСАМИ.
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40 tetigistus
40 tetigistus
Сидоров Андрей, а там все алкаши, не только прокурор.
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