"В США это всем осточертело": американский политолог дал важные советы Зеленскому

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен привести Украину в НАТО и победить в войне с коррупцией.

Американским политикам первой величины уже осточертело, что коррумпированные украинские политики из-за своей жадности и самообогащения ведут страну по пути обнищания и єто вопиющий позор, что страна с такими природными ресурсами занимает второе место в рейтинге самых в Европе, написал в блоге на OBOZREVATEL американский политолог Джейсон Смарт.

"Зеленский должен понимать, что украинцы хотят реальних перемен. И если он хочет сохранить популярность у 73% своих избирателей, то должен четко показать, что будет жестко бороться с распоясавшейся коррупцией и не остановится ни перед чем, чтобы привести Украину в НАТО. Я сейчас в Вашингтоне и тут всем осточертел этот театр абсурда с коррупцией в Украине", — заверил политолог.

Джейсон Смарт Политическое обозрение

По его словам, первым шагом в антикоррупционном направлении должна стать открытость при назначении людей на ключевые посты в НАБУ и ГПУ. Это должны быть квалифицированные специалисты, которые отстаивают пронатовскую позицию.

"Сотрудники НАБУ и ГПУ больше, чем кто-либо другой в правительстве, должны демонстрировать западным партнерам, что Украина готова сплотиться и начать войну против коррупции и, таким образом, претендовать на членство в НАТО", — считает Смарт.

Он обратил внимание на то, как в США и ЕС назначают людей на высокие должности, суть которых быть менеджером, а не адвокатом или юристом.

"Во многих странах НАТО министр обороны никогда не служил в вооруженных силах – он просто превосходный руководитель и умело управляет организацией. Поэтому кандидаты на высокие посты в Украине должны иметь опыт работы не только с американскими политиками, но и с американскими дипломатами и с разведывательными службами. Они должны знать и понимать дипломатию двусторонних отношений, и видить, как продвигать Украину в сторону Запада", — уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский стал президентом Украины. Он назвал первое задание, которое ставит перед собой и своей командой.

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