ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"В США это всем осточертело": американский политолог дал важные советы Зеленскому

7.8тЧитать материал на украинском

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен привести Украину в НАТО и победить в войне с коррупцией.

Американским политикам первой величины уже осточертело, что коррумпированные украинские политики из-за своей жадности и самообогащения ведут страну по пути обнищания и єто вопиющий позор, что страна с такими природными ресурсами занимает второе место в рейтинге самых в Европе, написал в блоге на OBOZREVATEL американский политолог Джейсон Смарт.

"Зеленский должен понимать, что украинцы хотят реальних перемен. И если он хочет сохранить популярность у 73% своих избирателей, то должен четко показать, что будет жестко бороться с распоясавшейся коррупцией и не остановится ни перед чем, чтобы привести Украину в НАТО. Я сейчас в Вашингтоне и тут всем осточертел этот театр абсурда с коррупцией в Украине", — заверил политолог.

Джейсон Смарт

Джейсон Смарт

Политическое обозрение

По его словам, первым шагом в антикоррупционном направлении должна стать открытость при назначении людей на ключевые посты в НАБУ и ГПУ. Это должны быть квалифицированные специалисты, которые отстаивают пронатовскую позицию.

"Сотрудники НАБУ и ГПУ больше, чем кто-либо другой в правительстве, должны демонстрировать западным партнерам, что Украина готова сплотиться и начать войну против коррупции и, таким образом, претендовать на членство в НАТО", — считает Смарт.

Новости
Не только Донбасс: Зеленский назвал главные беды Украины

Он обратил внимание на то, как в США и ЕС назначают людей на высокие должности, суть которых быть менеджером, а не адвокатом или юристом.

"Во многих странах НАТО министр обороны никогда не служил в вооруженных силах – он просто превосходный руководитель и умело управляет организацией. Поэтому кандидаты на высокие посты в Украине должны иметь опыт работы не только с американскими политиками, но и с американскими дипломатами и с разведывательными службами. Они должны знать и понимать дипломатию двусторонних отношений, и видить, как продвигать Украину в сторону Запада", — уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский стал президентом Украины. Он назвал первое задание, которое ставит перед собой и своей командой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Владимир ЗеленскийДжейсон Смарт
Место
Украина
Теги
СШАГПУГПУ& НАБУ НАБУ
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
19
10
Смешно
17
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Наставление Зеленскому от америкосов: ".. специалисты, которые отстаивают пронатовскую позицию,....Поэтому кандидаты ... должны иметь опыт работы.... с американскими дипломатами и с разведывательными службами." НИ-ХЕ -РА СЕБЕ наставление!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
страны советов давно нет, а советчиков меньше не стало!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
А какое это второе место? Первое Первое место! Самая нищая страна Европы . Что касается НАТО . Россия никогда не допустит что бы ракетные базы пиндосов стояли под Харьковом .Даже если для этого придется уничтожить Украину как государство. И хуй кто России в этом помешает . Гарантией тому "Калибры" "Поссейдоны" и всякие другие "кинжалы" с "буревестниками"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
2 из 3 ответов | показать все
Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Бешенство Ватки, ты затычка, живая? ну что раб пиндосовский? иди вубирай коррупцию, хуйло желто-синие.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
И "Хуибр" тебе в жопу, ватодрочер на ватные страшилки )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения