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США аннулировали визу Холодницкому - СМИ

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В США аннулировали американскую визу руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назару Холодницкому.

Как сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, разрешительный документ был выдан на 5 лет.

"Ему отменили визу",- сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что Холодницкий должен был участвовать в недавнем мероприятии в США, где принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, но не поехал по причине того, что визу отменили.

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Назар Холодницкий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете Холодницкого, нет оснований для уголовного преследования.

Персона
Назар Холодницкий
Место
Украина
Объекты
СШАСпециализированная антикоррупционная прокуратура
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