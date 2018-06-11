США аннулировали визу Холодницкому - СМИ

В США аннулировали американскую визу руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назару Холодницкому.

Как сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, разрешительный документ был выдан на 5 лет.

"Ему отменили визу",- сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что Холодницкий должен был участвовать в недавнем мероприятии в США, где принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, но не поехал по причине того, что визу отменили.

Назар Холодницкий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете Холодницкого, нет оснований для уголовного преследования.