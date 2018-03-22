В Совете Европы рассказали, зачем Украина освобождала Савченко из плена

Украинцам не стоит стесняться поддержки внефракционного нардепа Надежды Савченко во время пленения в России.

"Савченко планировала страшное преступление и должна понести за него ответственность. Такое бывает. Герой может стать преступником, а преступник - героем. Коррупционер - честным патриотом, а честный патриот - коррупционером", - заявил в своем Twitter постоянный представитель Украины в Совете Европы.

По его словам, борьба за свободу Савченко была выгодна Украине политически.

"Это была правильная история для продвижения в мире нарратива о войне России против Украины. Юридически она гражданка Украины, а значит имеет право на поддержку, если попадет в беду за рубежом, так же как любой другой гражданин.

Даже если сейчас Савченко снова похитят, мы должны вытаскивать ее обратно, чтобы ее дело было рассмотрено в Украине и ответственность она несла в Украине за преступление, которое она планировала против Украины", - считает дипломат.

Он считает, что тезис о том, что надо призывать людей не создавать себе кумиров, - неправильный.

"Ссылка на этот библейский тезис хорошо резонирует с сознанием людей и собирает кучу предпочтений, но есть одна загвоздка - под кумирами господь имел в виду идолов, то есть альтернативных ему богов, а не людей, которыми можно восхищаться и на которых ориентироваться", - объяснил украинский дипломат.

Украинцам как никогда нужны кумиры, убежден Кулеба.

"Наше общество загнано в глубокое разочарование и уныние. Нам как никогда нужны кумиры, чтобы высвобождать из общества новую энергию и вести людей вперед. Просто и в отношении кумиров надо сохранять критическое мышление, не цепляться за них, если окажется, что они ненастоящие, и новых выбирать сначала головой, а потом немного сердцем", - подчеркнул постоянный представитель Украины в Совете Европы.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Савченко задержали, меру пресечения для нардепа будут избирать 23 марта.