В Совбезе ООН отреагировали на провокацию России с террористами "Л/ДНР"

В Совете безопасности Организации Объединенных Наций отреагировали на попытку России легитимизировать боевиков "Л/ДНР" во время неформального мероприятия. В частности, такой шаг осудили в совместном заявлении Великобритания, США и Эстония.

Неофициальный перевод письма с позицией этих государств обнародовал на личной странице в Facebook постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. В документе упомянутые страны заняли сторону Украины и напомнили о реальной роли Российской Федерации в конфликте на Донбассе.

"Россия провела в ООН встречу относительно того, что, по мнению России, является статусом имплементации Минских соглашений. Эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины. Мы решительно отвергаем предположения России, что она выступает посредником во внутреннем конфликте", – говорится в заявлении.

Государства-члены Совбеза ООН напомнили, что Россия является активным участником подготовки, вооружения и возглавления вооруженных формирований в районах, не находящихся под контролем правительства Украины, и поддерживает эти силы военным персоналом и техникой.

"Она спровоцировала и продолжает разжигать конфликт, приведший к примерно 13 000 смертей, ужасных нарушений прав человека и ухудшению гуманитарной ситуации для гражданского населения. Мы повторяем свою поддержку Минских договоренностей и твердую приверженность обеспечению мирного разрешения конфликта с полным уважением суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметили Великобритания, США и Эстония.

Кроме того, в заявлении они заверили, что приветствуют шаги, сделанные украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призвали Россию действовать так же.

Напоследок государства отметили, что будут продолжать взаимодействовать со всеми инициативами ООН, которые поддерживают конструктивные цели, и выразили уверенность, что организованное РФ мероприятие призвано сугубо исказить реалии конфликта на востоке Украины. Поэтому оно служило только российским интересам.

Тем временем украинская делегация ТКГ, проанализировав пропагандистское мероприятие россиян, пришла к выводу, что есть угроза одностороннего признания "Л/ДНР" Российской Федерацией.

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