В состав избиркома Ужгорода второй раз вошел мужчина, пытавший женщин

В Ужгороде представителем "Оппозиционного платформы – За жизнь" в городской избирательной комиссии стал человек, которого ранее якобы осудили за насилие над женщинами.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола. Комиссия координирует работу 68 участковых комиссий, это более тысячи человек, большинство из которых женщины.

Журналист уточнил, что речь идет о Владиславе Сергееве, который в 2006 году был осужден за изнасилование.

По данным источника OBOZREVATEL, Сергеев был осужден по ч.1 ст.127 УК Украины (Пытки).

История произошла еще в 2006 году. В сообщении Глагола опубликовал скрин статьи из газеты "Старый замок" за 2013 год, где рассказывается об уголовном деле в отношении Сергеева, в котором есть два эпизода.

В статье сказано, что согласно материалам уголовного дела, Сергеев однажды вечером догнал на своем автомобиле женщину, сбил ее, а затем усадил в салон и привез к себе домой. Там, используя физическую силу, принуждал ее к оральному сексу. Ничего не добившись, на следующий день он отвез ее домой. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Пока они искали злоумышленника, он нашел новую жертву.

По информации издания, Сергеев пригласил к себе домой другую женщину, с которой вместе употреблял алкоголь. Затем он также, применяя физическую силу, принуждал ее к оральному сексу.

"Пытки этой жертвы продолжались всю ночь. Владислав и душил девушку, и засовывал ее голову под кран, бил по голове, разбил нос", – сказано в статье.

В перерыве между побоями девушка смогла отправить СМСку сестре, которая и спасла ее.

В статье отмечено, что расследование и судебный процесс длились более года. Сергеев своей вины не признавал, утверждая, что его оговаривают. В итоге его приговорили к пяти годам лишения свободы, но из тюрьмы он вышел раньше.

"На свободе Владислав сразу же начал активную общественную деятельность. Несколько лет назад он представлялся журналистам как председатель благотворительного фонда "Общественный шаг". Теперь же бывший узник взялся еще и за политическую деятельность, став официальным членом городской избирательной комиссии от ОПЗЖ", – сказано в статье.

По информации издания Depo.Закарпатье на местных выборах в 2015 году Сергеев Владислав Евгеньевич вошел в состав Ужгородской городской избирательной комиссии от местной организации Политической Партии "Оппозиционный блок".

На местных выборах в 2020 году он, по данным издания Голос Карпат, также стал членом городской избирательной комиссии от партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”.

Статья о Владиславе Сергееве из газеты "Старый замок" за 2013 год. Telegram-канал Виталия Глаголы

Журналист рассказал о Владиславе Сергееве. Telegram-канал Виталия Глаголы

Глагола опубликовал скрин статьи о Сергееве. Telegram-канал Виталия Глаголы

Владислав Сергеев. zak-insider.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут 25 октября 2020 года, а 6 сентября стало последним днем, когда партии могли подать копии решений об участии своих местных ячеек в Центральную избирательную комиссию. Специально для своих читателей OBOZREVATEL опубликовал календарь выборов.