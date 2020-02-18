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18 февраля • обновлено в 15:07
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"Трагедия для русских": в сообщении Зеленского о бое под Золотым нашли прокол

6.4т
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Комментируя наступление российских оккупантов под Золотым, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это произошло в годовщину "Дебальцевской трагедии". Однако так успешную военную операцию ВСУ называют только в России.

На этот нюанс обратил внимание на личной странице в Facebook майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили строгий выговор за критику верховного главнокомандующего.

"До сегодня считал, что Дебальцевская операция – одна из самых успешных операций в новейшей истории Украины. Трагедией ее называют только русские. То, что совершила украинская армия под Дебальцево, войдет в историю благодарных потомков как одна из важнейших страниц в судьбе независимой Украины. И горе современникам, которые этого не понимают!" – написал украинский офицер.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Аналогичное мнение выразил и ветеран АТО Александр Сурков. На своей странице в Facebook он отметил, что эта операция сейчас изучается армиями всего мира как успешный кейс.

"Владимир Зеленский, передайте тем, кто пишут вам тексты, что "дебальцевская трагедия", как вы ее назвали, – это мем российской пропаганды. Бои на Дебальцевском выступе 29 января – 22 февраля 2015 года (правильно и корректно так) сегодня изучают в военных академиях мира как образец операции по выводу своих сил из частичного блокирования с истощением противника и утратой им наступательного потенциала", – подчеркнул он.

При этом, уточнил ветеран АТО, с учетом интенсивности боев и плотности огня – с минимальными потерями.

"Это не "трагедия", а слава украинского оружия, товарищ верховный главнокомандующий", – акцентировал внимание Сурков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Бой под Золотым Бои за Углегорск и Дебальцево
Персоны
Владимир Зеленский Александр Сурков
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Эту тpaгeдию oтмeчaть как пapoдию на бой под Kpyтaми!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
!!!
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фил филька
фил филька
ну кому как. по мне так гибель моих сограждан это трагедия. если упоротым своих не жалко то это их проблемы.
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