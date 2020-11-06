В СНБО рассказали, когда на самом деле началась гибридная война РФ против Украины

Гибридная война России против Украины началась не 2014 году, а на десять лет раньше – в 2004 году после Оранжевой революции.

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Россия к началу войны имела более 200 различных организаций и компаний, которые продвигали определенные месседжи и ценности "русского мира" внутри Украины.

"Та гибридная война, которую ведет РФ в течение многих лет, и это началось не в 2014 году, это началось значительно раньше, и активная фаза уже началась после первого Майдана", – отметил Кривонос.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будет проведена определенная работа по представителям "пятой колонны" внутри Украины.

"На протяжении войны часть из них была убрана, но влияние продолжается, и это очень часто такие "невинные" организации на уровне сторонников русской литературы, памяти каких-то русских писателей, но эти месседжи постепенно проклевываются", – заявил заместитель главы СНБО.

По его словам, в 2005 году развитие донского казачества на территории Украины было минимальным, а затем эта идея с помощью "пятой колонны" начала продвигаться, и РФ воспользовалась этим в 2014 году, когда участие тех самых "казаков" в Крыму и на Донбассе давало определенный результат.

Кривонос пообещал, что со временем представить существующие организации, которые под видом военно-патриотического воспитания, юношеских клубов воспитывают антиукраинские ценности, которые являются угрозой для страны.

По словам заместителя секретаря СНБО, вопрос национально-патриотического воспитания населения и молодежи на государственном уровне фактически отсутствует.

"Если мы не работаем с собственными детьми, с ними работают другие", – подчеркнул Кривонос.

"В результате такой мягкой информационной экспансии через 5-10 лет снова могут появиться так называемые "харьковская народная республика" или "сумская народная республика", так как форматирование восприятия информации нашим народом приведет к тому, что ценности Украины сменятся ценностями России, и не обращать внимание на это сейчас – это большая ошибка", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, не добившись результата военными методами, Россия сделала ставку на гибридную агрессию и пытается "изнутри" оккупировать Украину. Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин.