В СНБО категорично высказались о государственном языке в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык ни в коем случае не может быть вторым государственным в Украине.

Как он отметил в интервью "Украинской правде" вопрос языка является принципиальным для нашего государства.

Но есть вещи, например, вопрос языка – это очень важно, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине – то должен быть только государственный украинский язык", – отметил он.

По словам Данилова, вторым языков в Украине должен быть английский – его дети должны изучать с детского сада.

"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это является обязательной вещью", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов отметил большой прогресс в становлении президента Владимира Зеленского как государственного деятеля.