В "Слуге" признали попытки фальсификаций на местных выборах

Алексей Титофф Политика 18:01, 25.10.2020

Во время проведения местных выборов в Украине было зафиксировано множество попыток фальсификаций.

Об этом во время брифинга в Киеве в воскресенье, 25 октября, рассказал нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Настроение не очень. Я не думал, что будет столько попыток фальсификаций. Есть неприятные вещи. Было авто, через которое раздавали агитационные материалы. Сейчас Нацполиция занимается этим вопросом. Также был инцидент: человек пришел голосовать, а за него уже стоит подпись", – рассказал нардеп.

Радуцкий отметил, что знает о нарушениях в двух районах Киева.

"Я контролирую Дарницкий район, я слышал о нарушения на Святошине. Но по Дарницкому району – не совсем катастрофа, но неприятно", – добавил он.

Также он прокомментировал специальные кабинки на избирательных участках, где могли проголосовать люди с подозрением на COVID-19.

" Я не видел точек для голосования тех, кто с температурой. Те, у кого коронвуирус, могут голосовать дома. Я не видел, может и есть", – ответил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция выявила факт организованного подвоза жителей Житомирщины на избирательные участки в Святошинском районе Киева.

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