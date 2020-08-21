В "Слуге" озвучили позицию относительно ультиматума Кремля о выборах на Донбассе

Заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук не подавал обращение в парламент о требовании России про проведение выборов на Донбассе.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24". Кравчук отметила: правительство Украины имеет четкую позицию по выборам на оккупированных территориях – они не могут проводиться там, где идет война и там где нет украинского законодательства.

"Есть две ключевые принципиальные вещи, которые касаются возможных выборов на временно оккупированных территориях. Это деоккупация и демилитаризация. Не могут проводиться выборы там, где есть оружие и есть российские вооруженные формирования. Не могут быть выборы без украинских партий, без действия там украинского законодательства, Центральной избирательной комиссии, без присутствия украинских журналистов, и так далее. Без компонента безопасности не может быть выборов", – сказала она.

По ее словам, Россия делает много "вбросов", однако Кравчук не обращался в парламент по постановлению о выборах в ОРДЛО. Политикподчеркнула: Верховная Рада не будет принимать постановления, которые могут нести угрозу суверенитету Украины.

"Россия делает много вбросов. Никакого обращения в Верховную Раду официально пока нет. Нет обращения ни к главе ВР, ни к комитету, который готовил постановление (о проведении местных выборов осенью 2020 – ред.). Поэтому комментировать это сложно. Но в любом случае, Верховная Рада не будет принимать никаких постановлений, законопроектов, решений, заявлений, противоречащих законодательству Украины и которые могут нести угрозу украинскому суверенитету", – сказала кравчук.

Напомним, на встрече представителей Трехсторонней контактной группы, которая прошла в формате видеоконференции 18-19 августа, Россия заблокировала достижения договоренностей с Украиной. В частности, по обмену пленными, разминированию, отводу сил и средств на Донбассе, а также подготовку к переговорам в "нормандском формате".

Так, представитель РФ Борис Грызлов и представители ОРДЛО потребовали: этого не будет, пока ВРУ не изменит постановление о местных выборах в стране.

Со своей стороны глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет соглашений, которые будут угрожать независимости страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на сайте Офиса президента Украины появилась информация, что на заседании Трехсторонней контактной группы удалось достичь прогресса по обмену пленными с ОРДЛО. Переговоры велись в рамках гуманитарной подгруппы.