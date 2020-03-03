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3 марта • обновлено в 21:36
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В "Слуге народе" определились с отставкой Гончарука и назвали имя нового премьера

5.8т
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На заседании фракции "Слуга народа" определились, что будут голосовать в Верховной Раде за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, а также за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы правительства.

Об этом 3 марта во время общения с журналистами заявила депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

"(Отставки)… действующего премьер министра Алексея Гончарука с его должности. Вторым решением фракция поддержала Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Это кандидатуру завтра будут вносить во время внеочередного заседания Верховной Рады", – сказала она.

Нардеп добавила, что президент Владимир Зеленский вместе с Денисом Шмыгалем представили потенциальный состав обновленного Кабмина.

"Обновление будет существенным и более радикальным, чем ожидали эксперты и средства массовой информации", – подчеркнула она.

Среди министров, которые останутся, Янченко назвала главу Мининфраструктуры Владислава Криклия, главу Минюста Дениса Малюську, главу Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

В целом, по ее словам, было озвучено около 10 кандидатов на министерские должности.

Кроме того, идут консультации о возможном разделении министерств.

Новость обновляется….

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Алексей Гончарук Денис Шмыгаль
Место
Украина Киев
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Теперь точно запануют))) У-ха-ха-ха))) Ха-ха-ха-ха)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хорошее дело шмыгалем не назовут
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
а вы, злодеи, как не садитесь - всё в управленцы Не годитесь.
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