В "Слуге народе" определились с отставкой Гончарука и назвали имя нового премьера

На заседании фракции "Слуга народа" определились, что будут голосовать в Верховной Раде за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, а также за кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность главы правительства.
Об этом 3 марта во время общения с журналистами заявила депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.
"(Отставки)… действующего премьер министра Алексея Гончарука с его должности. Вторым решением фракция поддержала Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Это кандидатуру завтра будут вносить во время внеочередного заседания Верховной Рады", – сказала она.
Нардеп добавила, что президент Владимир Зеленский вместе с Денисом Шмыгалем представили потенциальный состав обновленного Кабмина.
"Обновление будет существенным и более радикальным, чем ожидали эксперты и средства массовой информации", – подчеркнула она.
Среди министров, которые останутся, Янченко назвала главу Мининфраструктуры Владислава Криклия, главу Минюста Дениса Малюську, главу Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.
В целом, по ее словам, было озвучено около 10 кандидатов на министерские должности.
Кроме того, идут консультации о возможном разделении министерств.
Новость обновляется….
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!