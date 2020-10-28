В "Слуге народа" заявляют о лидерстве на местных выборах

По обновленным данным параллельного подсчета голосов, кандидаты от партии "Слуга народа" получают наибольшее среди всех политических партий количество мандатов в областных советах и районных советах - 19% и 17% соответственно. По информации центрального штаба партии, обработали данные с 80% участков, пишут "Вести".

Наибольшую поддержку слуги получили в Днепропетровской, Сумской, Житомирской и Черновицкой областях. В областных советах каждый пятый депутат будет представителем "Слуги народа".

Параллельный подсчет голосов показал и победу представителя "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область). Анатолий Гунько набирал более 34,1% голосов, набрав 21245 голосов.

По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, цифры могут несколько измениться, ведь продолжается обработка информации из регионов. Он также заверил, что выборы прошли в соответствии с действующим законодательством, а нарушения не были значительными и системными, и не повлияют на результат.

Напомним, что 25 октября в Украине прошли местные выборы, на которых избирали мэров, глав сельских и поселковых советов, депутатов в советы всех уровней от общин. Явка этого года была рекордно низкой - 36,8%. Это на 10% меньше, чем на аналогичных выборах в 2015 году. Активно голосовали избиратели в Тернопольской области (47%), меньше всего людей пришло на участки в Донецкой области (32%).