В "Слуге народа" заявили о расколе и необходимости перезагрузки. Подробности о заседании фракции

Борис Бондарь Политика 21:21, 28.09.2020 Обновлено: 21:35, 28.09.2020

Парламентская фракция "Слуга народа" вечером 28 сентября провела заседание, на котором депутаты обсудили ряд важных вопросов, в частности постановление о местных выборах и внутрипартийные конфликты.

OBOZREVATEL следит за мероприятием и предлагает текстовый онлайн.

О расколе в "Слуге народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура прокомментировал журналистам тему раскола в фракции, связанного с конфликтами между нардепами и областными штабами партии.

По его мнению, необходимо провести перезагрузку системы управления в фракции.

"Я считаю, что нужно бороться не с последствиями этих проблем, а с причинами. Потому что нужно ходить не к депутатской группе "Доверие" за поддержкой и голосами, а нужно ходить к своим депутатам и у них получать доверие. Об этом нужно говорить, потому что та управленческая форма, которая есть на сегодняшний день в нашей фракции - она уже не работает", – сказал Качура.

По его мнению, если ситуация не изменится, то фракция просто не будет голосовать за необходимые решения и принимать необходимые законопроекты

"Нам нужны заместители председателя фракции, которые пользуются уважением депутатов, которыми они руководят, нужна отлаженная коммуникация, позиция каждого народного депутата по тому или иному законопроекту, и только тогда мы можем выходить на слаженную позицию, и вы снова будете видеть на табло 226, 230, 240 и даже 250 голосов от одной депутатской фракции "Слуга народа", – подчеркнул нардеп.

О выходе Галушко из партии "Слуга народа"

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что заявление нардепа Николая Галушко о выходе из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию в Верховной Раде.

"Господин Николай повторил, что его заявка на выход из партии не означает его выхода из фракции, то есть он остаётся народным депутатом фракции "Слуга народа", – сказала Кравчук журналистам во время брифинга.

Она также отметила, что некоторые народные депутаты фракции не состоят в партии и занимаются только законодательной деятельностью. Они не принимают участия в партийном строительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко объявил о выходе из партии в связи с якобы продажей мест в списках перед выборами.

В Украине на местных выборах продавали должности на глав городов и списки партии "Слуга народа". Об этом рассказал нардеп от СН Иван Юнаков. По словам политика, некоторым депутатам от "слуг" приходится агитировать за кандидатов от других партий.

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